Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино потушили

Пожар, возникший повторно в административном здании в Фрязино под Москвой, был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он также отметил, что пожарные продолжают тушение горевших участков.

Площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 50 «квадратов»

Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в административном здании в подмосковном Фрязино накануне. Начался пожар около трех часов дня, локализовать возгорание удалось лишь ближе к восьми вечера. Несколько этажей здания полностью выгорели.

Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино увеличилось до шести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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