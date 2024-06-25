Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино потушили

Пожар, возникший повторно в административном здании в Фрязино под Москвой, был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он также отметил, что пожарные продолжают тушение горевших участков.