Новым генсеком Совета Европы избрали экс-президента Швейцарии Алена Берсе

По данным агентства, новый генеральный секретарь начнет свою деятельность с 18 сентября. Пост президента Швейцарии Берсе занимал с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Во вторник страны ЕС приняли решение выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. На должность нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначена эстонская премьер-министр Кая Каллас, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет председателем Евросовета, передает «Радиоточка НСН».

