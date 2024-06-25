Новым генсеком Совета Европы избрали экс-президента Швейцарии Алена Берсе
Бывший президент Швейцарии Ален Берсе был избран новым генеральным секретарем Совета Европы, сообщает Agence France-Presse.
Берсе заменит на этой должности хорватского политика Марию Пейчинович-Бурич.
По данным агентства, новый генеральный секретарь начнет свою деятельность с 18 сентября. Пост президента Швейцарии Берсе занимал с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Во вторник страны ЕС приняли решение выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. На должность нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначена эстонская премьер-министр Кая Каллас, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет председателем Евросовета, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новым генсеком Совета Европы избрали экс-президента Швейцарии Алена Берсе
- Самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан
- Очевидец сообщил о перестрелке в центре Махачкалы
- Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино потушили
- В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов
- Шеф Пентагона обсудил с Белоусовым конфликт на Украине
- Площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 50 «квадратов»
- ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка
- Путин наградил медалями полицейских, участвовавших в задержании в Дагестане
- Убитого в Дагестане священника Котельникова посмертно наградили Орденом мужества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru