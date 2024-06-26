СМИ: Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии

Баллистическая ракета Северной Кореи, запущенная в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK.

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По данным Министерство обороны Японии, ракета была запущена рано утром 26 июня.

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