СМИ: Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии
26 июня 202401:31
Баллистическая ракета Северной Кореи, запущенная в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK.
По данным Министерство обороны Японии, ракета была запущена рано утром 26 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru