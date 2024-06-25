Очевидец сообщил о перестрелке в центре Махачкалы

Власти региона уточнили, что правоохранительные органы проводят операции на улицах Гаджиева и Коркмасова и рекомендовали жителям покинуть этот район.

В МВД Дагестана также сообщили, что план "перехват", о котором сообщали некоторые Telegram-каналы, не вводился в городе. Позднее ведомство сообщило, что очевидец заявлял о вооруженном человеке на площади, но эта информация не подтвердилась, передает «Радиоточка НСН».

