Очевидец сообщил о перестрелке в центре Махачкалы
В центре Махачкалы слышна стрельба, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади, где сейчас находится большое количество полицейских.
Власти региона уточнили, что правоохранительные органы проводят операции на улицах Гаджиева и Коркмасова и рекомендовали жителям покинуть этот район.
В МВД Дагестана также сообщили, что план "перехват", о котором сообщали некоторые Telegram-каналы, не вводился в городе. Позднее ведомство сообщило, что очевидец заявлял о вооруженном человеке на площади, но эта информация не подтвердилась, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru