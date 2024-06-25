Самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан
Самолет с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем приземлился на острове Сайпан в Северных Марианских островах, следует из данных сервиса Flightradar.
Согласно данным сервиса, самолет с Джулианом Ассанжем вылетел из Бангкока в 21:21 местного времени (17:21 мск) и прибыл на Сайпан в 6:14 утра среды (23:14 мск). Ожидается, что после судебного разбирательства он будет освобожден.
Во вторник утром Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как достиг договоренности с американской прокуратурой. Он частично признал свою вину в обмен на пятигодичный срок заключения, который он уже отбыл.
Ассанж стал известен как основатель WikiLeaks, где публиковались конфиденциальные материалы, включая видео гибели мирных иракцев в Багдаде в 2007 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru