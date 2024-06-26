Ассанж доставлен в здание суда

Австралийского журналиста и основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда, сообщает РИА Новости.

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Там пройдет слушание по его делу перед освобождением. К зданию суда подъехали несколько автомобилей, в одном из них был журналист и сопровождавший его посол Австралии в США Кевин Радд. Они прошли внутрь.

Журналистов в суд охрана не пустила.

Ранее стало известно, что самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:ЖурналистыСудыДжулиан Ассанж

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