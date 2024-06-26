Ассанж доставлен в здание суда

Там пройдет слушание по его делу перед освобождением. К зданию суда подъехали несколько автомобилей, в одном из них был журналист и сопровождавший его посол Австралии в США Кевин Радд. Они прошли внутрь.

Журналистов в суд охрана не пустила.

Ранее стало известно, что самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

