Ассанж доставлен в здание суда
26 июня 202402:03
Австралийского журналиста и основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда, сообщает РИА Новости.
Там пройдет слушание по его делу перед освобождением. К зданию суда подъехали несколько автомобилей, в одном из них был журналист и сопровождавший его посол Австралии в США Кевин Радд. Они прошли внутрь.
Журналистов в суд охрана не пустила.
Ранее стало известно, что самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru