Исследование: даже небольшое недосыпание повышает риск болезней сердца
Ученые выяснили, что даже небольшое недосыпание повышает риск болезней сердца.
Американские ученые провели эксперимент с участием 35 здоровых женщин, которые ежедневно спят по 7-8 часов. Шесть недель они придерживались обычного распорядка, а другие шесть — ложились спать на полтора часа позже.
Оказалось, что уровень окислительного стресса увеличился на 78% даже после легкого недосыпа. Это значит, что в клетках возникало воспаление и дисфункция — ранний этап развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, что почти половина работающих россиян регулярно недосыпают, напоминает «Радиоточка НСН». Эта тенденция может привести к негативным последствиям, сказал врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru