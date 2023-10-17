Исследование: даже небольшое недосыпание повышает риск болезней сердца

Американские ученые провели эксперимент с участием 35 здоровых женщин, которые ежедневно спят по 7-8 часов. Шесть недель они придерживались обычного распорядка, а другие шесть — ложились спать на полтора часа позже.



Оказалось, что уровень окислительного стресса увеличился на 78% даже после легкого недосыпа. Это значит, что в клетках возникало воспаление и дисфункция — ранний этап развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, что почти половина работающих россиян регулярно недосыпают, напоминает «Радиоточка НСН». Эта тенденция может привести к негативным последствиям, сказал врач.

