ВОЗ призвала срочно заняться улучшением здоровья психики девочек

Всемирная организация здравоохранения считает необходимым принять срочные меры для улучшения психического здоровья женщин и девочек. Такой призыв содержится в докладе о состоянии подростков в странах Европы и Средней Азии. Документ опубликован во Всемирный день психического здоровья Европейским региональным бюро ВОЗ.

Как отмечается в докладе, 25% 15-летних подростков женского пола практически постоянно или большую часть времени испытывают чувство одиночества. Данные получены на основе мониторинга несовершеннолетних школьного возраста за два предыдущих года. Были проанализированы поведение и социальная среда 11-, 13- и 15-летних подростков обоих полов в 44 странах Европы и Средней Азии.