ВОЗ призвала срочно заняться улучшением здоровья психики девочек
Всемирная организация здравоохранения считает необходимым принять срочные меры для улучшения психического здоровья женщин и девочек. Такой призыв содержится в докладе о состоянии подростков в странах Европы и Средней Азии. Документ опубликован во Всемирный день психического здоровья Европейским региональным бюро ВОЗ.
Как отмечается в докладе, 25% 15-летних подростков женского пола практически постоянно или большую часть времени испытывают чувство одиночества. Данные получены на основе мониторинга несовершеннолетних школьного возраста за два предыдущих года. Были проанализированы поведение и социальная среда 11-, 13- и 15-летних подростков обоих полов в 44 странах Европы и Средней Азии.
По данным авторов доклада, психическое здоровье девочек и удовлетворенность жизнью оказались в целом хуже по сравнению с мальчиками. При этом, в процессе взросления данный разрыв нарастает. Самые низкие показатели как раз фиксируются у 15-летних девочек.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди жалоб также значатся плохой сон, спинная или головная боль, упадок сил. ЕРБ ВОЗ среди проблем, которые беспокоят молодых людей, называет климатический кризис, академическое давление, социальные ожидания, воздействие соцсетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru