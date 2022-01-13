Исследование: Число молодых работников в России за год сократилось на 460 тысяч

Эксперты провели анализ на основе данных Росстата и выяснили, что с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число работающих россиян 20-29 лет уменьшилось на 460,5 тысячи человек. При этом количество работающих во всех возрастных группах в это же время выросло на 1,84 млн и достигло 72,3 млн.

По данным аналитиков, молодая работая сила сокращается с начала 2010-х годов. Так, в период с августа 2010 по сентябрь 2021 года занятой молодежи стало почти на треть (около 6 млн человек) меньше.

Согласно информации Росстата, за последние два года число работников 20-29 лет уменьшилось более чем на 1,4 млн человек по сравнению с сентябрем 2019 года. Сложившуюся ситуацию объясняют «демографическими ямами» и кризисом рождаемости в 1990-е годы. Также на сокращение занятости в этой возрастной группе повлияла повышенная безработица среди молодежи.

Как отмечают эксперты, из-за пандемии тренд на сокращение сотрудников в возрасте до 30 лет усилился, работы лишилась молодежь, занятая в сфере услуг, малом бизнесе, других пострадавших от ковидных ограничений секторах. Кроме того, свою роль сыграл отток трудовых мигрантов, среди которых велика доля молодых людей.

Специалисты считают, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, и в ближайшее десятилетие самая активная возрастная группа работников сократится еще на несколько миллионов человек.

Ранее специалисты стаффинговой группы Ancor в ходе опроса выяснили, что на российском рынке труда наблюдается острый дефицит кадров при избытке вакансий. Работодатели не могут найти специалистов с нужными навыками, отмечает телеканал «360».

