СМИ: более половины россиян ищут подработку на время новогодних праздников

Отмечается, что количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в преддверии праздников, особенно в крупных городах. Спрос на новогодних героев сохраняется на протяжении всех праздничных каникул.

Каждый пятый участник исследования рассматривает работу аниматором. При этом россияне в среднем рассчитывают заработать 6-10 тыс. руб. за представление.

В настоящее время в стране доступны более 100 тыс. вакансий, предлагающих подработку.

Президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о самых востребованных профессиях 2022 года и специальностях, которые скоро исчезнут.

