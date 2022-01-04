СМИ: более половины россиян ищут подработку на время новогодних праздников
Около 54% граждан России сообщили, что занимаются поиском дополнительного источника доходов на период новогодних праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование «Авито работа» и сервиса подработки GigAnt.
Отмечается, что количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в преддверии праздников, особенно в крупных городах. Спрос на новогодних героев сохраняется на протяжении всех праздничных каникул.
Каждый пятый участник исследования рассматривает работу аниматором. При этом россияне в среднем рассчитывают заработать 6-10 тыс. руб. за представление.
В настоящее время в стране доступны более 100 тыс. вакансий, предлагающих подработку.
Президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о самых востребованных профессиях 2022 года и специальностях, которые скоро исчезнут.
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