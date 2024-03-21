Исследование: Чаще темой саморазвития интересуются россияне с низким уровнем дохода
Интерес жителей столицы к теме саморазвития в интернете снизился на 20% за минувший 2023 год, пишет «Газета.Ru».
Самый большой скачок заинтересованности темой самосовершенствования в 2023 году зафиксировали в Приволжском и Сибирском Федеральных округа.
В исследовании также говорится о том, что чаще всего темой саморазвития увлекаются пользователи с низким уровнем дохода — их доля относительно других категорий в 2023 году составила 56%. Реже саморазвитием в прошлом году интересовались россияне с высоким доходом (12%).
Регионами-лидерами по интересу к теме саморазвития стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пермский край и Вологодская область.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что россияне стали чаще обращаться к психологам с момента пандемии, чтобы поправить самооценку и создать внутренние опоры для ощущения счастья.
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