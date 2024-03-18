«Защитная реакция»: Психолог объяснил рост индекса благополучия россиян

«Это парадоксально звучит! В тревожной ситуации люди начинают жаться к некоему вожаку. В этом случае защитная реакция простого человека — считать, что все происходит, как надо. Психологический комфорт достигается за счет ощущения общей судьбы и общих усилий на ее благо. В дни выборов это ощущение достигло некоего пика. Если все спокойно, люди разбредаются, у них возникают разнообразные желания, далеко не все из которых можно сразу реализовать, соответственно, появляется недовольство. Люди психологически испытывают очень большое сплочение, вызванное на самом деле страхом», — сказал Рощин.

Собеседник НСН добавил, что индекс благополучия постоянно растет с 2018 года.

«В 2018 году были предыдущие президентские выборы, но там единства было меньше. В стране с тех пор всячески усиливалось чувство сплоченности, общий информационный фон становился все более спокойным и единым. Тишина и благолепие на фоне нарастающей тревоги очень способствуют чувству “консолидации вокруг флага”», — отметил психолог.

В заключение Рощин добавил, что в сложившейся ситуации россияне все чаще прибегают к помощи психологов и антидепрессантов.

«Счастья все больше, а при этом обратиться к психологу хочется все острее. Чувство благополучия (даже вполне искреннее) носит компенсаторный, защитный характер. Оно прикрывает нарастающую тревогу, возникает диссонанс. У кого-то расстраивается сон, возникает апатия, кто-то перестает ощущать удовольствие от своей работы. Все объясняется тем, что возникает тревога за будущее. В рациональную область это не прорывается, поскольку страшно об этом думать, но чувство общего неудовлетворения остается. Поэтому люди прибегают к помощи психологов и антидепрессантов», — подытожил он.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов.

