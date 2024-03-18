«Защитная реакция»: Психолог объяснил рост индекса благополучия россиян

Сегодня в обществе нарастает тревожная ситуация, люди ищут защиты у сильного лидера, в таких условиях и растет индекс благополучия, сказал НСН Алексей Рощин.

Высокий индекс благополучия — тревожный фактор, это показатель социальной напряженности, люди в такой ситуации стремятся сплотиться вокруг некоего вожака, зачастую прибегают к помощи психологов и антидепрессантов. Об этом в интервью НСН заявил социальный психолог Алексей Рощин.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных, что стало наиболее высоким показателем с 2018 года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на директора проектов фонда «Общественное мнение» Ларису Паутову. Рощин объяснил такую тенденцию тревожной ситуацией в обществе.

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«Это парадоксально звучит! В тревожной ситуации люди начинают жаться к некоему вожаку. В этом случае защитная реакция простого человека — считать, что все происходит, как надо. Психологический комфорт достигается за счет ощущения общей судьбы и общих усилий на ее благо. В дни выборов это ощущение достигло некоего пика. Если все спокойно, люди разбредаются, у них возникают разнообразные желания, далеко не все из которых можно сразу реализовать, соответственно, появляется недовольство. Люди психологически испытывают очень большое сплочение, вызванное на самом деле страхом», — сказал Рощин.

Собеседник НСН добавил, что индекс благополучия постоянно растет с 2018 года.

«В 2018 году были предыдущие президентские выборы, но там единства было меньше. В стране с тех пор всячески усиливалось чувство сплоченности, общий информационный фон становился все более спокойным и единым. Тишина и благолепие на фоне нарастающей тревоги очень способствуют чувству “консолидации вокруг флага”», — отметил психолог.

В заключение Рощин добавил, что в сложившейся ситуации россияне все чаще прибегают к помощи психологов и антидепрессантов.

«Счастья все больше, а при этом обратиться к психологу хочется все острее. Чувство благополучия (даже вполне искреннее) носит компенсаторный, защитный характер. Оно прикрывает нарастающую тревогу, возникает диссонанс. У кого-то расстраивается сон, возникает апатия, кто-то перестает ощущать удовольствие от своей работы. Все объясняется тем, что возникает тревога за будущее. В рациональную область это не прорывается, поскольку страшно об этом думать, но чувство общего неудовлетворения остается. Поэтому люди прибегают к помощи психологов и антидепрессантов», — подытожил он.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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