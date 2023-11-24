Исследование: большинство россиян ежедневно слушают музыку

Более 60% граждан России ежедневно слушают музыку, при этом 67% потребляет музыкальный контент бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитический центр НАФИ.

98% жителей страны с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это каждый день, 23% - несколько раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% участников опроса, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - приобретают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам.

Ранее певец Митя Фомин признался, что может согласиться на бесплатный концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

