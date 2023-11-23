Певец Митя Фомин пошутил о бесплатных концертах в караоке

Исполнитель пошутил, что если его напоить и отвезти в караоке, то он может согласиться на бесплатный концерт. Певец рассказал, что в таких заведениях бывает только в состоянии алкогольного опьянения.

«В этом состоянии меня можно попросить абсолютно обо всем. Если просят, могу весь концерт отфигачить», - заявил он.

В беседе с NEWS.ru Фомин объяснил успех певицы Клавы Коки. Он отметил ее юмор и обаяние, передает «Радиоточка НСН».



