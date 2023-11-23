Певец Митя Фомин пошутил о бесплатных концертах в караоке
Певец Митя Фомин признался, что может согласиться на бесплатный концерт. Об этом он рассказал на шоу «Вы поете великолепно», пишет Telegram-канал «Звездач».
Исполнитель пошутил, что если его напоить и отвезти в караоке, то он может согласиться на бесплатный концерт. Певец рассказал, что в таких заведениях бывает только в состоянии алкогольного опьянения.
«В этом состоянии меня можно попросить абсолютно обо всем. Если просят, могу весь концерт отфигачить», - заявил он.
В беседе с NEWS.ru Фомин объяснил успех певицы Клавы Коки. Он отметил ее юмор и обаяние, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Митя Фомин пошутил о бесплатных концертах в караоке
- Певица Дайнеко: в эфир «Фабрики звезд» не попали эпизоды с критикой Фадеева
- Директор МХАТа им. М. Горького Кехман поставит свою первую оперу
- МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова
- В пермском театре отложили премьеру спектакля «Сережа очень тупой»
- Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ
- В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
- В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени
- Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть
- ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru