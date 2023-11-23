Певец Митя Фомин пошутил о бесплатных концертах в караоке

Певец Митя Фомин признался, что может согласиться на бесплатный концерт. Об этом он рассказал на шоу «Вы поете великолепно», пишет Telegram-канал «Звездач».

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Исполнитель пошутил, что если его напоить и отвезти в караоке, то он может согласиться на бесплатный концерт. Певец рассказал, что в таких заведениях бывает только в состоянии алкогольного опьянения.

«В этом состоянии меня можно попросить абсолютно обо всем. Если просят, могу весь концерт отфигачить», - заявил он.

В беседе с NEWS.ru Фомин объяснил успех певицы Клавы Коки. Он отметил ее юмор и обаяние, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Ольга Махалова
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