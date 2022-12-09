Исследование: более половины россиян потратят на новогодний стол не более 5 тысяч рублей

Каждый третий потратит на праздничный ужин от 5 до 10 тысяч рублей. 8% участников исследования готовы тратить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а 3% более 15 тысяч рублей. Как показал опрос, молодежь чаще других (73%) выбирала вариант до 5 тысяч рублей, а доля тех, кто потратит свыше 15 тысяч больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Россияне в возрасте от 45 до 59 лет чаще других выбирали диапазон трат от 5 до 10 тысяч рублей. От 10 до 15 тысяч рублей планируют потратить в большинстве своем россияне в возрасте от 25 до 34 лет (16%).

Приобретение продуктов к новогоднему столу обойдется соотечественникам на 15-20% дороже по сравнению с прошлогодними расходами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

