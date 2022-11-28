Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
Приобретение продуктов к новогоднему столу обойдется соотечественникам на 15-20% дороже по сравнению с прошлогодними расходами. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на различные исследовательские компании и ассоциации магазинов.
Так, по словам гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, стоимость сырых рыбы и мяса поднялась как минимум на 10%, цена на деликатесы из этих же продуктов взлетела сразу на 40%.
Как утверждают специалисты исследовательского холдинга «Ромир», столь резкий рост цен обусловлен повышением инфляции. По словам старшего директора холдинга по работе с клиентами Ксении Пайзанской, сильнее всего увеличится цена на алкогольные напитки — цена на импортную спиртосодержащую продукцию выросла почти на треть.
Ранее стало известно о запуске видеопроекта «Блогерские закупки», посвященного закупкам с минимальными вложениями, лайфхакам и новшествам в преддверии Нового года. Проект стартует 2 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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