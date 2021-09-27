Исследование: более 40% россиян готовы переехать в Сибирь

«Безусловную готовность» выразили 7% респондентов. Еще 41% россиян готовы переехать в Сибирь при определенных условиях. 51% граждан заявили, что не хотят жить в этих городах.

Чаще всего россияне давали согласие на переезд в том случае, если им будет гарантирована работа и зарплата в два-три раза выше, чем сейчас. Об этом сообщили 29% участников исследования.

Порядка 12% опрошенных привлекают подъемные свыше одного миллиона рублей, 11% респондентов заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуры.

Как сообщалось, средства на проектно-сметную документацию (ПСД) на создание в Сибири новых городов и промышленных центров могут предусмотреть уже в бюджете на 2022 год.

