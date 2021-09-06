Депутат: средства на проектирование новых городов Сибири могут заложить в бюджет 2022 года

Ранее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны. По его мнению, промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в Южной Сибири, районе Канска и Лесосибирска.

Зубарев в беседе с ТАСС отметил, что обсуждение инициатив начнется в Госдуме до нового года. Он добавил, что реализация этих проектов реально проявится до 2028 года.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что инициаторы «проекта» учитывают многие риски, но, кажется, переоценивают доступность трудовых и материальных ресурсов, которых потребуется немало.



