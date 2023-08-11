Исследование: 85% россиян стали хуже относиться к украинцам

85% граждан России стали хуже относиться к украинцам, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

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По его словам, таковы данные социологического исследования. Отмечается, что с начала специальной военной операции наблюдается негативная тенденция. Баринов при этом отметил, что 15% опрошенных россиян указали на улучшение своего отношения к гражданам Украины.

Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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