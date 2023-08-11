Исследование: 85% россиян стали хуже относиться к украинцам

По его словам, таковы данные социологического исследования. Отмечается, что с начала специальной военной операции наблюдается негативная тенденция. Баринов при этом отметил, что 15% опрошенных россиян указали на улучшение своего отношения к гражданам Украины.

Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

