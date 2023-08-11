Исследование: 85% россиян стали хуже относиться к украинцам
11 августа 202306:01
85% граждан России стали хуже относиться к украинцам, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.
По его словам, таковы данные социологического исследования. Отмечается, что с начала специальной военной операции наблюдается негативная тенденция. Баринов при этом отметил, что 15% опрошенных россиян указали на улучшение своего отношения к гражданам Украины.
Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru