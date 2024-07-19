Исследование: 81% россиян не испытывают негатива к мигрантам

Столько же россиян заявили, что не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. 12% сказали о том, что они испытывают негативные эмоции. 79% граждан оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как либо доброжелательные, либо спокойные.

Группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели выше в столичных федеральных округах — Центральном и Северо-Западном.

Ранее в Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

