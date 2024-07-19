Исследование: 81% россиян не испытывают негатива к мигрантам
81% граждан России не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.
Столько же россиян заявили, что не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. 12% сказали о том, что они испытывают негативные эмоции. 79% граждан оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как либо доброжелательные, либо спокойные.
Группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели выше в столичных федеральных округах — Центральном и Северо-Западном.
Ранее в Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru