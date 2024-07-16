В России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений
Число экстремистских преступлений, совершенных в России иностранцами, за январь-июнь 2024 года выросло на 55%. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
На совещании, которое было посвящено работе территориальных следственных органов в первом полугодии, указали, что на 5% увеличилось число совершённых мигрантами изнасилований и на 25% - развратных действий в отношении детей.
«Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной реакции, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учёта особенностей местной миграционной ситуации», – отметил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее в управлении Следственного комитета Башкирии заявили, что в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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