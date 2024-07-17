В Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды

Следователи проводят проверку из-за сообщений о том, что мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое человек накинулись на молодого человека в розовых кроссовках и футболке.

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В ведомстве сообщили, что проверка была начала из-за сообщений в соцсетях о том, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда.

О результатах проверки столичные следователи должны будут доложить председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что в России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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