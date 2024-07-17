В Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды

Следователи проводят проверку из-за сообщений о том, что мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое человек накинулись на молодого человека в розовых кроссовках и футболке.