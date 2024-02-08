Уровень безработицы в России в 2023 году стал самым низким за всю историю

По его словам, это самый низкий показатель за всю историю наблюдения. Он также отметил, что число занятых также достигло рекордного уровня в 74,2 млн человек.

«Всё это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя», — указал Платыгин.

Он добавил, что за 11 месяцев прошлого года реальные зарплаты в России выросли на 7,6%.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

