Уровень безработицы в России в 2023 году стал самым низким за всю историю
Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что по итогам 2023 года уровень безработицы в России составил 3,2%, сообщает РБК.
По его словам, это самый низкий показатель за всю историю наблюдения. Он также отметил, что число занятых также достигло рекордного уровня в 74,2 млн человек.
«Всё это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя», — указал Платыгин.
Он добавил, что за 11 месяцев прошлого года реальные зарплаты в России выросли на 7,6%.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru