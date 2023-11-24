Исследование: 69% россиян потратят на отдых в 2024 году более 200 тысяч рублей

О намерении потратить такую сумму заявили 69% респондентов. Подобные расходы связаны с высокой стоимостью перелета и проживания. Кроме того, 10% россиян готовы потратить на отпуск 150-200 тысяч рублей, по 8% респондентов планируют путешествие за 50-100 тысяч и 100-150 тысяч. Еще 4% опрошенных потратят на отпуск в 2024 году 10-50 тысяч рублей, а 1% россиян не готовы тратиться на отдых вовсе.

Большинство (67%) респондентов готовы в течение года откладывать на отпуск 10-20% своего среднегодового дохода, каждый пятый — не более 10% от среднего дохода за год. При этом лишь 6% россиян могут откладывать на отдых 20-30% доходов, 5% — свыше 30%. Не могут позволить себе откладывать деньги 1% респондентов.

Как отметил СЕО бизнес-юнита Life BestDoctor Борис Бальбоа, оптимальные траты на отпуск должны составлять 10-20% среднегодового дохода. При этом необходимо иметь накопления в размере от 20% от среднего дохода за год — доходную и защитную часть бюджета.

«При грамотном финансовом планировании доходная часть будет состоять из акций и облигаций, инвестиций в бизнес и недвижимость, в инвестиционное страхование жизни. А защитная часть, например, будет распределяться на накопительное страхование жизни», — указал эксперт.

