Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта

Россияне в первые шесть месяцев 2023 года стали реже отказываться от отпуска и ремонта, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, следует из данных сервиса альтернативного кредитования Moneyman. В исследовании участвовали три тысячи россиян.

Так, в прошлом году от ремонта в квартире или на даче предпочли отказаться 32%, в 2023 году - 24% граждан, пишет РИА Новости. В 2022 году сократили расходы на отпуск или полностью отказались от него 53% россиян, в 2023 году - 37%.