Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта
Россияне в первые шесть месяцев 2023 года стали реже отказываться от отпуска и ремонта, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, следует из данных сервиса альтернативного кредитования Moneyman. В исследовании участвовали три тысячи россиян.
Так, в прошлом году от ремонта в квартире или на даче предпочли отказаться 32%, в 2023 году - 24% граждан, пишет РИА Новости. В 2022 году сократили расходы на отпуск или полностью отказались от него 53% россиян, в 2023 году - 37%.
Ранее стало известно, что у большинства россиян возникают трудности с заботой о себе. Об этом говорится в исследовании компаний Alter и Floris. Отмечается, что всего лишь 17% граждан России считают, что им удается полноценно заботиться о себе. 69% заявили, что у них это получается лишь отчасти, у 14% не получается вовсе.
Наиболее распространенными причинами названы нехватка времени и денег, а также неумение заботиться о себе. Кроме того, участники опроса считают, что им не хватает мотивации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru