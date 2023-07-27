Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта

Россияне в первые шесть месяцев 2023 года стали реже отказываться от отпуска и ремонта, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, следует из данных сервиса альтернативного кредитования Moneyman. В исследовании участвовали три тысячи россиян.

Так, в прошлом году от ремонта в квартире или на даче предпочли отказаться 32%, в 2023 году - 24% граждан, пишет РИА Новости. В 2022 году сократили расходы на отпуск или полностью отказались от него 53% россиян, в 2023 году - 37%.

Опрос: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи

Ранее стало известно, что у большинства россиян возникают трудности с заботой о себе. Об этом говорится в исследовании компаний Alter и Floris. Отмечается, что всего лишь 17% граждан России считают, что им удается полноценно заботиться о себе. 69% заявили, что у них это получается лишь отчасти, у 14% не получается вовсе.

Наиболее распространенными причинами названы нехватка времени и денег, а также неумение заботиться о себе. Кроме того, участники опроса считают, что им не хватает мотивации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:РемонтОтпускРасходыОпрос

Горячие новости

Все новости

партнеры