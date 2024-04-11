Исследование: 30% россиян лично сталкивались с домашним насилием

Аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервис благотворительности VK Добро провели исследование среди россиян и выяснили, сколько россиян сталкивались с домашним насилием, и как относятся к фильмам и сериалам, которые затрагивают тему домашнего насилия. С результатами опроса ознакомилась НСН.

Абсолютное большинство россиян основной формой проявления домашнего насилия считают рукоприкладство, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками онлайн-кинотеатра KION и сервиса благотворительности VK Добро к выходу нового сезона сериала «Обоюдное согласие», с которыми ознакомилась НСН.

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Порядка 40% опрошенных признались, что знают о случаях домашнего насилия среди знакомых, а 30% – лично сталкивались с ним. Отмечается, что 35% респондентов, сталкивающихся с насилием, - женщин и 25% - мужчины. Более 70% опрошенных высказали мнение, что причина домашнего насилия может зависеть от обстоятельств: иногда в произошедшем виноват агрессор, а иногда жертва.

Абсолютное большинство (95%) опрошенных россиян считают правильным, когда жертвы домашнего насилия обращаются за помощью, 78% россиян отметили, что нужно обращаться в полицию и правоохранительные органы, 51% – за помощью к семье и друзьям.

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Около четверти опрошенных заявили, что интересуются и регулярно смотрят контент, который затрагивает тему домашнего насилия. Остальные респонденты воздерживаются от просмотра контента на эту тематику. Среди причин мужчины чаще всего называли отсутствие интереса, а женщины – негативное влияние на ментальное здоровье.

Отмечается, что 60% опрошенных считает, что просмотр контента о насилии может влиять на сознание общества и приводить к росту уровня агрессии. На вопрос, какие меры это могут быть, мужчины чаще всего выбирали вариант донесения морали через сам контент: не романтизировать злодеев, интегрировать в сюжет модели правильного поведения и транслировать идею, что зло должно быть наказано. Женщины же на первое место чаще всего ставили создание спецпроектов и сайтов для помощи пострадавшим, еще половина опрошенных россиянок считают публикацию в титрах телефонов горячей линии эффективным решением.

Исследование проводилось путем онлайн-опроса россиян. В исследовании приняло участие 2000 респондентов.

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ФОТО: кадр из сериала "Обоюдное согласие"
ТЕГИ:РоссиянеДомашнее Насилие

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