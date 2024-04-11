Исследование: 30% россиян лично сталкивались с домашним насилием

Порядка 40% опрошенных признались, что знают о случаях домашнего насилия среди знакомых, а 30% – лично сталкивались с ним. Отмечается, что 35% респондентов, сталкивающихся с насилием, - женщин и 25% - мужчины. Более 70% опрошенных высказали мнение, что причина домашнего насилия может зависеть от обстоятельств: иногда в произошедшем виноват агрессор, а иногда жертва.

Абсолютное большинство (95%) опрошенных россиян считают правильным, когда жертвы домашнего насилия обращаются за помощью, 78% россиян отметили, что нужно обращаться в полицию и правоохранительные органы, 51% – за помощью к семье и друзьям.