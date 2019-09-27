Испугался. Осужденный за экстремизм блогер Синица попросился домой

Защита блогера мотивирует данную просьбу «необходимостью принятия мер безопасности в его отношении в связи с заявлением директора Росгвардии Виктора Золотова от 19 сентября». Тогда Золоторев высказал мнение, что срок 3,5 года, который был назначен актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.

Ранее Владислав Синица выступил против изменения меры наказания с заключения в СИЗО на домашний арест. Блогер не признает вину и считает, что его слова о мерах в отношении детей и родственников сотрудников Росгвардии и полиции были вырваны из контекста. Жалоба на приговор будет рассмотрена в Мосгорсуде 3 октября.

Пресненский суд признал Владислава Синицу виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

НСН писала - известный адвокат Сталина Гуревич опасается, что лишение свободы не исправит блогера Владислава Синицу.



