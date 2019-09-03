Не хватает ремня. Эксперты оценили приговор блогеру Синице

Известный адвокат Сталина Гуревич опасается, что лишение свободы не исправит блогера Владислава Синицу, который признан виновным в призывах к совершению насильственных действий в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Пресненский районный суд Москвы приговорил его к 5 годам колонии общего режима.

Как сообщает РАПСИ, Гуревич отметила достаточную жесткость вердикта суда, который означает, что власть больше не намерена миндальничать с так называемыми «революционерами». По мнению эксперта, Синице лучше было назначить исправительные работы.

«Чтобы метла в руки и работать на государство. А, по сути, мы этого дармоеда теперь будем кормить», - констатировала адвокат. Она также выразила сожаление, что в России нет телесного наказания, поскольку, по её словам, за такие выходки «надо наказывать ремнём».

В свою очередь, публицист Николай Сванидзе назвал такой приговор Синице заслуженным, сообщает «ФедералПресс». Журналист считает твит блогера «абсолютно безответственным». По словам Сванидзе, «всё, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет». Как подчеркнул член СПЧ, семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к событиям во время несогласованных акций.

