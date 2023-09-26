Киберэксперт заявил о способах использования WhatsApp на старых Android

Комментируя информацию о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android, он указал, что поддерживать устаревшую и новую версии - очень трудоёмкая работа.

По его словам, владельцы старых Android смогут пользоваться мессенджером с помощью «альтернативных способов».

«Я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы... Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp», — заключил Курочкин.

Ранее разработчики WhatsApp заявили, что приложение с 24 октября перестанет работать на устройствах с версией Android ниже 5.0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

