«Исправился и осознал»: Юрист уверен, что Ефремов выйдет из колонии по УДО после выборов

«Право на условно-досрочное освобождение у Михаила Ефремова уже есть. Я так понимаю, была попытка сделать это прошлой осенью, но понимая, что впереди ряд важных политических событий и его освобождение может иметь негативный резонанс в обществе, неглупые адвокаты Ефремова и его покровители и друзья посоветовали перенести это на март. В марте пройдут выборы, после этого Ефремов может подать на УДО», - сказал Соловьев.

Он отметил, что помимо самого желания Ефремова выйти по УДО, необходимо согласие администрации и положительная характеристика.

«Помимо самого желания Ефремова выйти по УДО, необходимо согласие администрации места принудительного содержания на это и подготовка положительной характеристики… О том, что заключенный не нарушал режим, не имеет взысканий, положительно себя зарекомендовал, что цели исправления достигнуты и что его выход на свободу не будет нести угрозу обществу. Насколько я знаю, Ефремов себя вел достаточно положительно в исправительной колонии, имеет положительные характеристики. Поэтому есть определенное понимание, что администрация поддержит это ходатайство», - резюмировал собеседник НСН.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице.

По итогам судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний, передает «Радиоточка НСН».

