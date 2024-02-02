«Исправился и осознал»: Юрист уверен, что Ефремов выйдет из колонии по УДО после выборов
Помимо самого желания Ефремова выйти по УДО, необходимо согласие администрации места принудительного содержания на это и положительная характеристика, отметил в эфире НСН Иван Соловьев.
Актер Михаил Ефремов может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии после выборов президента РФ в марте, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН. Он отметил, что Ефремов имел право подать на УДО еще прошлой осенью, но адвокаты посоветовали ему отложить процесс.
Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что надеется на скорый выход Михаила Ефремова из тюрьмы по УДО. Он выразил надежду на то, что специальная комиссия примет положительное решение по этому вопросу. Также Охлобыстин рассказал, что Ефремов сейчас находится «в периоде внутреннего осознания». Соловьев отметил, что после выборов президента РФ будет удачное время для подачи ходатайства об УДО.
«Право на условно-досрочное освобождение у Михаила Ефремова уже есть. Я так понимаю, была попытка сделать это прошлой осенью, но понимая, что впереди ряд важных политических событий и его освобождение может иметь негативный резонанс в обществе, неглупые адвокаты Ефремова и его покровители и друзья посоветовали перенести это на март. В марте пройдут выборы, после этого Ефремов может подать на УДО», - сказал Соловьев.
Он отметил, что помимо самого желания Ефремова выйти по УДО, необходимо согласие администрации и положительная характеристика.
«Помимо самого желания Ефремова выйти по УДО, необходимо согласие администрации места принудительного содержания на это и подготовка положительной характеристики… О том, что заключенный не нарушал режим, не имеет взысканий, положительно себя зарекомендовал, что цели исправления достигнуты и что его выход на свободу не будет нести угрозу обществу. Насколько я знаю, Ефремов себя вел достаточно положительно в исправительной колонии, имеет положительные характеристики. Поэтому есть определенное понимание, что администрация поддержит это ходатайство», - резюмировал собеседник НСН.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находящийся под воздействием спиртного Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице.
По итогам судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Там он занимается изготовлением молний, передает «Радиоточка НСН».
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