Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие два месяца
1 февраля 202413:06
Актер Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие полтора-два месяца, сообщает Life.ru. В марте у артиста появится возможность подать соответствующую заявку на условно-досрочное освобождение (УДО).
Его друг и коллега Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами выразил надежду, что комиссия выпустит Ефремова по УДО.
«Он мой кум. Я очень на это рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в таком периоде внутреннего осознания, он замкнут. Его можно понять, потому что это гигантский стресс. Будем молиться. Что мы можем сделать? Никак повлиять на судебную систему мы не можем, посмотрим», - сказал Ефремов.
Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом с сентября 2020 года после смертельной аварии в Москве. В результате ДТП погиб водитель, с которым столкнулся актер, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru