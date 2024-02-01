Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие два месяца

Его друг и коллега Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами выразил надежду, что комиссия выпустит Ефремова по УДО.

«Он мой кум. Я очень на это рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в таком периоде внутреннего осознания, он замкнут. Его можно понять, потому что это гигантский стресс. Будем молиться. Что мы можем сделать? Никак повлиять на судебную систему мы не можем, посмотрим», - сказал Ефремов.

Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом с сентября 2020 года после смертельной аварии в Москве. В результате ДТП погиб водитель, с которым столкнулся актер, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

