«Исправительный центр»: Заключенные смогут заняться упаковкой товаров Ozon
Иван Мельников в эфире НСН поддержал такое решение компании и рассказал, с какой работой заключенные смогут справиться без дополнительной подготовки.
Заключенные смогут без подготовки заниматься сбором, упаковкой и сортировкой товаров в компании Ozon, заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года в рамках социального проекта планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Мельников эту идею поддержал.
«Это интересный опыт. Компания Ozon всегда активно поставляла товары народного потребления, например, книги в колонии. Родственники всегда отправляли заключенным товары через Ozon. Теперь компания хочет работать с заключенными, такая коллаборация. Это вполне возможно, так как речь идет о простых операциях, это простой труд. Это можно организовать в рамках какого-то исправительного центра – сбор, сортировка. Товары будут упаковывать и направлять далее. Думаю, будет такой формат. Заключенные смогут с этим справиться без какой-то дополнительной подготовки. Потому что обучение заключенных – это обычно длительный процесс», - отметил собеседник НСН.
Ранее в ХМАО пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми, сообщается на сайте думы Югры. Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Николай Ташланов объяснил соответствующее решение предоставлением второго шанса оступившимся. Разрешение работать в учреждениях с детьми и подростками бывшим заключенным выдала комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров, передает «Радиоточка НСН».
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