Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что организатором была Украина
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на показания обвиняемых.
Согласно показаниям одного из четырех исполнителей теракта, после совершения нападения Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщили координатору об успешном выполнении теракта. Из разговора также стало понятно, что заказчиком выступила государственная структура Украины, и теперь им предстояло пересечь границу с Украиной и добраться до Киева, где от заказчиков теракта они должны были получить по 1 млн рублей за его выполнение.
Один из исполнителей отметил, что понял: их использовали в интересах страны, не связанной с мусульманским миром, чтобы решать задачи на территории России чужими руками.
Так не менее, обвиняемые решили не отказываться от совершения теракта, так как им предложили много денег.
Ранее официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство завершило расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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