Исландская селедка вместо гречки. Актер Ряполов рассказал о своей работе волонтером

«Сегодня шестой день, как я являюсь волонтером. Ежедневно нам дают заявки с обращениями от пенсионеров, сегодня у меня таких четыре. В данной заявке находятся специальный номер и номер телефона пенсионера, по которому мы с ним связываемся. Обычно по заявке приходит запрос на покупку продуктов первой необходимости: хлеб, молоко, яйца, сосиски, курицу, масло. Но бывают и довольно странные заявки, когда просили купить к примеру исландскую пряную сельдь, то что больше относится к деликатесу. Вчера один дедушка попросил купить ему масок в аптеке, цена за штуку была 45 рублей, ну как бы это многовато для пенсионера, получающего 15 тысяч рублей. Для этих людей ты пытаешься выбрать как можно более качественные продукты, но при этом и максимально дешёвые по стоимости, потому что я не хочу, чтобы пенсионер потратил много денег, которых у него и так особо нет. Были и неприятные случаи, когда приезжаешь домой к пенсионерам, заходишь в подъезд, а там тебя взглядом встречают компания людей, которая вызывает опасения, поэтому новости про грабежи и воровство пакетов с едой я думаю это реальная действительность» - рассказал Александр Ряполов

Занимаясь волонтерской работой актеру пришлось столкнуться с рядом непростых ситуаций и даже трудностей.

«Было бы хорошо, если бы нам волонтерам тоже помогали. Например, парковки в центре Москвы не бесплатные, поработав два дня в ЦАО я только на парковку потратил больше 800 рублей. Почему бы их не сделать бесплатными для волонтеров? Я и так заправляю сам свой автомобиль, да и мне не жалко, но это открытый вопрос. Но самое главное, чтобы эта вся пандемия быстрее закончилась и пока старики сидят дома и не могут выйти, я буду к ним ездить и помогать» - рассказал актер

Ранее стало известно, что волонтеры на Кубани сошьют многоразовые бахилы для Усть-Лабинской районной больницы, подвергшейся критике замминистра здравоохранения края в ответ на жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты.

