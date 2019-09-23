Исламский культуролог не согласился, что каждый пятый москвич - мусульманин
Преподаватель кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета, исламский культуролог в эфире НСН рассказал, за счет чего росла численность мусульман в России.
В Москве проживает порядка 2,5 миллионов приверженцев ислама, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на VII съезде Духовного управления мусульман РФ.
Преподаватель кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета, исламский культуролог Ильдар Альбеков в эфире НСН поставил под сомнение озвученные данные.
«В Москве проживает большое число татар, есть крупная диаспора азербайджанцев, много приезжих с Кавказа - чеченцев и представителей других национальностей, которые являются приверженцами мусульманской веры. Но чтобы каждый пятый житель Москвы был мусульманином – это, мне кажется, перебор. Может быть, данные Равиля Гайнутдина и верны, но соблюдающих и живущих четко по канонам столько [2,5 млн. человек] точно не наберется», - сказал исламский культуролог.
По данным Равиля Гайнутдина, в Московской области и Санкт-Петербурге «не менее миллиона наших единоверцев». В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской областях «число мусульман исчисляется сотнями тысяч».
Ильдар Альбеков отметил, что на данный момент в России приостановился рост мусульман.
«Численность приверженцев этой религии увеличивалось, я так думаю, в основном, за счет мигрантов. Хотя сейчас этот поток в принципе остановился. Что касается погруженности людей в веру, то среди мусульман я не встречал совсем не верующих, заядлых атеистов, но есть же еще и практическая часть. Кто-то может считать себя мусульманином, но не практиковать. А таких людей полно. Вот если их посчитать по головам, то, может и наберется 2,5 миллиона человек в Москве», - заключил культуролог.
Ранее НСН сообщала, что порядкa 240 тысяч человек посетили прaздничные богослужения в мечетях и нa двух дополнительных площaдкaх в Москве в честь нaступления Курбaн-бaйрaмa.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»
- Путин назвал вызов для всего человечества
- Россия подключилась к Парижскому соглашению по климату
- В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону
- «Это уже история». Владимир Соловьев о раскрытии дела об убийстве Михаила Круга