Исламский культуролог не согласился, что каждый пятый москвич - мусульманин

По данным Равиля Гайнутдина, в Московской области и Санкт-Петербурге «не менее миллиона наших единоверцев». В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской областях «число мусульман исчисляется сотнями тысяч».

Ильдар Альбеков отметил, что на данный момент в России приостановился рост мусульман.

«Численность приверженцев этой религии увеличивалось, я так думаю, в основном, за счет мигрантов. Хотя сейчас этот поток в принципе остановился. Что касается погруженности людей в веру, то среди мусульман я не встречал совсем не верующих, заядлых атеистов, но есть же еще и практическая часть. Кто-то может считать себя мусульманином, но не практиковать. А таких людей полно. Вот если их посчитать по головам, то, может и наберется 2,5 миллиона человек в Москве», - заключил культуролог.

Ранее НСН сообщала, что порядкa 240 тысяч человек посетили прaздничные богослужения в мечетях и нa двух дополнительных площaдкaх в Москве в честь нaступления Курбaн-бaйрaмa.

