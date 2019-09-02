Умерла единственная переводчица Корана на русский

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В результате пожара на судне у берегов Калифорнии, могли погибнуть более 30 человек

Жириновский в своем Telegram-канале предложил называть Польшу главным виновником начала Второй мировой войны

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