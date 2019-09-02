Умерла единственная переводчица Корана на русский
Сегодня стало известно о смерти российский переводчицы-синхронистки и мусульманской общественной деятельницы Валерии Пороховой - автора смыслового перевода Корана на русский язык. Об этом сообщил в соцсетях блогер Расул Тавдиряков. Порохова была членом некоторых общественных академий, почётный профессор Евразийского национального университета.
В своей биографии Валерия Порохова рассказывала, что в 1981 году была крещена в православие. В 1985 году она переехала из России в Сирию, на родину своего супруга Мухаммада Саида аль-Рошда. Там Порохова решила перейти в ислам и получила мусульманское имя Иман. В Сирии она взялась за поэтический перевод Корана, который закончила к 1991 году.
Пару десятков лет Валерия Порохова вела активную просветительскую и миссионерскую деятельность.
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