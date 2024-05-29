«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября гражданином России
Палестинская радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала видеоролик с Александром Труфановым, который был похищен во время атаки боевиков 7 октября 2023 года.
«Александр Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра был зверски убит террористами», — сообщает посольство Израиля в РФ.
Дипломаты указали, что у Труфанова двойное российско-израильское гражданство.
Видео длится 30 секунд. Когда оно было снято, неизвестно. На кадрах мужчина представляется Александром Труфановым и говорит, что в ближайшее время расскажет, что произошло с ним и другими заложниками палестинских боевиков, пишет The Times of Israel.
По данным израильской стороны, в плену у группировки группировка «Исламский джихад», которая признана террористической и запрещена в России, до сих пор остаются 128 человек, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
- В США разбился истребитель F-35
- СМИ: Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях
- ВСУ сбросили взрывчатку на дома в поселке Теткино Курской области
- Умер актер из «Государственной границы» Богдан Козак
- Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»
- «Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября гражданином России
- СМИ: Украина ударила вблизи Краснодара западным оружием
- В работе системы Starlink произошел массовый сбой
- Средства ПВО сбили беспилотник над Армавиром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru