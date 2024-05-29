«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября гражданином России

«Александр Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра был зверски убит террористами», — сообщает посольство Израиля в РФ.



Дипломаты указали, что у Труфанова двойное российско-израильское гражданство.

Видео длится 30 секунд. Когда оно было снято, неизвестно. На кадрах мужчина представляется Александром Труфановым и говорит, что в ближайшее время расскажет, что произошло с ним и другими заложниками палестинских боевиков, пишет The Times of Israel.



По данным израильской стороны, в плену у группировки группировка «Исламский джихад», которая признана террористической и запрещена в России, до сих пор остаются 128 человек, отмечает RT.

