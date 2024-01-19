Израиль ликвидировал высокопоставленного деятеля «Исламского джихада»

«Ваэль Абу-Фануна, высокопоставленный деятель "Исламского джихада", был уничтожен в результате точного авиаудара ВВС», — отмечается в сообщении.

Израильские военные указали, что Абу-Фануна занимал несколько должностей в рядах группировки, в том числе был помощником командующего в северном районе Газы Халила Бахтини. Также в ЦАХАЛ назвали ликвидированного ответственным за публикацию видео ракетных обстрелов Израиля, создание и распространение документов о заложниках «в рамках психологической войны против израильского общества».

Ранее израильская армия сообщила об уничтожении крупного ракетного производства палестинского движения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

