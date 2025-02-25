Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании
Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании, следует из опроса SuperJob.
Так, отмечается, что чат-бот — привычный инструмент рекрутинга для каждого пятого эйчара. С помощью нейросетей компании также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.
При этом примечательно, что не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй специалист из отдела кадров.
За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.
Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, передает «Радиоточка НСН».
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