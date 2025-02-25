Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании

Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании, следует из опроса SuperJob.

Так, отмечается, что чат-бот — привычный инструмент рекрутинга для каждого пятого эйчара. С помощью нейросетей компании также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

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При этом примечательно, что не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй специалист из отдела кадров.

За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.

Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектОпрос

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