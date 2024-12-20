«Лишь копируют»: Петр Лундстрем объяснил, почему нейросети не заменят скрипачей

«Кадры решают все. Конечно, у нас в целом в стране большая нехватка кадров. Это не обходит стороной и классическую музыку. У нас есть дефицит кадров, у нас есть и проблемы, связанные с падением уровнем образования. Не только по сравнению с уровнем СССР, но и в целом. Поэтому вопрос подготовки кадров становится центральным для нашей отрасли», - отметил он.

При этом, по его словам, искусственный интеллект не сможет заменить скрипача, но может использоваться для написания песен.

«Искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, но в случае с классической музыкой, ИИ не может повторить то, что мы называем настоящим искусством. Потому что искусство проявляет смыслы, которые существуют уже, а искусственный интеллект ничего не проявляет, он способен лишь копировать с той или иной степенью достоверности. Классических музыкантов искусственный интеллект заменить не может. Нужно ли обучаться новым навыкам? С точки зрения профессии звукорежиссера или композитора, например, это неизбежно. Эти процессы уже идут, искусственный интеллект будет использоваться и для написания песен, и для редактирования, но вряд ли будет использоваться в игре на скрипке», - подытожил музыкант.

В литературе нейросеть пока не может стать даже помощником писателю, так как не отличает факты от выдумки, заявил ранее российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко «Радиоточке НСН».

