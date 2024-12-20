«Лишь копируют»: Петр Лундстрем объяснил, почему нейросети не заменят скрипачей
Петр Лундстрем заявил НСН, что звукорежиссерам и композиторам нужно обучаться новым навыкам работы с ИИ, но музыкантов заменить нейросеть не сможет.
В сфере классической музыки нарастает дефицит кадров, это связано с тем, что падает уровень образования, но искусственный интеллект не может заменить музыканта, рассказал корреспонденту НСН скрипач, зампред Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Петр Лундстрем на открытии фестиваля «Звезда Рождества».
«Кадры решают все. Конечно, у нас в целом в стране большая нехватка кадров. Это не обходит стороной и классическую музыку. У нас есть дефицит кадров, у нас есть и проблемы, связанные с падением уровнем образования. Не только по сравнению с уровнем СССР, но и в целом. Поэтому вопрос подготовки кадров становится центральным для нашей отрасли», - отметил он.
При этом, по его словам, искусственный интеллект не сможет заменить скрипача, но может использоваться для написания песен.
«Искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, но в случае с классической музыкой, ИИ не может повторить то, что мы называем настоящим искусством. Потому что искусство проявляет смыслы, которые существуют уже, а искусственный интеллект ничего не проявляет, он способен лишь копировать с той или иной степенью достоверности. Классических музыкантов искусственный интеллект заменить не может. Нужно ли обучаться новым навыкам? С точки зрения профессии звукорежиссера или композитора, например, это неизбежно. Эти процессы уже идут, искусственный интеллект будет использоваться и для написания песен, и для редактирования, но вряд ли будет использоваться в игре на скрипке», - подытожил музыкант.
В литературе нейросеть пока не может стать даже помощником писателю, так как не отличает факты от выдумки, заявил ранее российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за транзита газа
- Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в феврале
- Стала известна дата выхода второго сезона «Кибердеревни»
- Документальный фильм из России получил приз международного конкурса в Мюнхене
- СМИ: Признавшийся во взяточничестве подмосковный чиновник ушел на СВО
- Экс-главу района Санкт-Петербурга обвинили в получении взятки
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 42 440 военнослужащих
- Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью
- Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ
- Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru