«Исключить маразм». Песков о согласовании комментариев врачей о COVID-19 с Минздравом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование Минздрава РФ согласовывать комментарии о коронавирусе не является запретом, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что Минздрав вовсе не запрещает высказываться на тему коронавируса. Требование должно «исключить маразм», то есть противоположные мнения и рекомендации, когда одни врачи что-то рекомендуют, а другие отвергают эти предложения. «Врачи всё-таки отвечают за здоровье людей, и это, наверно, плохо для нас с вами», - добавил Песков.
Ранее Минздрав запретил руководителям медучреждений и внештатным специалистам публично комментировать тему коронавируса без согласования с пресс-службой Минздрава. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в этом можно усмотреть очередное препятствие получению информации. А президент врачебной межрегиональной общественной организации Семён Гальперин заявил НСН, что письмо с требованием - юридически спорный документ, который не улучшит ситуацию.
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