Роскомнадзор: В Сеть утекли около 7 млн записей с данными россиян в январе

Как отмечается, за первый месяц года ведомством выявлены 10 фактов утечек персональных данных.

Наиболее часто утечки персональных данных в России происходили в прошлом году среди торговых компаний, а также оказывающих услуги.

Ранее в Петербурге сотрудник салона связи подрабатывал продажей данных абонентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

