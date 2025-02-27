Роскомнадзор: В Сеть утекли около 7 млн записей с данными россиян в январе
27 февраля 202518:38
Во Всемирную Сеть слили 7 миллионов записей с данными граждан России в январе 2025 года, проинформировали в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, за первый месяц года ведомством выявлены 10 фактов утечек персональных данных.
Наиболее часто утечки персональных данных в России происходили в прошлом году среди торговых компаний, а также оказывающих услуги.
Ранее в Петербурге сотрудник салона связи подрабатывал продажей данных абонентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru