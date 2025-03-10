Хакеры начали разорять банки РФ на миллионы рублей в день за счет SMS

Он отметил, что контролируемый хакерами ботнет в рамках атаки использует логины и пароли клиентов из утекших баз данных, пытаясь войти в личный кабинет жертвы на сайте банка. Каждая такая попытка входа сопровождаются отправкой SMS пользователю, за которую банки платят два рубля. В сутки число таких попыток может достигать одного миллиона.

Таким образом, прямой ущерб от действий хакеров для банков может достигать более миллиона рублей.

Ранее стало известно, что хакеры стали в девять раз чаще интересоваться интернет-магазинами косметики в первую неделю марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

