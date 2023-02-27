«Вселяет надежду»: Apple выплатила 906 миллионов рублей в бюджет России
Юридические каналы продолжают работать и это дает надежду на нормализацию отношений в будущем, сказал НСН экс-советник президента Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил в беседе с НСН, что судебные тяжбы между Россией и крупнейшими западными корпорациями могут давать надежду на нормализацию отношений в будущем.
Компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, деньги уже поступили в бюджет, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Клименко считает, что юридические каналы продолжают работу.
«Удивительно, что несмотря на все наши сложности в отношениях юридические каналы продолжают работать. Это дает надежду на нормализацию отношений в будущем. На судебные победы, как и на поражения, мы можем рассчитывать. Все, что касается финансовых историй, мы иногда получаем. С Google получали несколько раз. Если касается политических решений, разблокировки или еще чего-то, то там все предельно плохо», - сказал Клименко.
Собеседник НСН отметил, что Apple погасило штраф из денег, которые приносило ей российское представительство.
«Здесь же было официальное представительство, возможно, там остались деньги. Не думаю, что там были противозаконные операции из-за отключения SWIFT», - предположил Клименко.
Клименко также считает, что Apple не уйдет из России окончательно по собственному желанию.
«Apple строго и аккуратно исполняет решения своего начальства. Никто без прямого указания не уходит. Прошедший суд - это локальная история, которая связана с репутацией компании. Если бы они считали, что они правы, то они судились бы до последнего – наши внуки бы еще увидели», - резюмировал Клименко.
Ранее председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская в интервью «Звезде» заявляла, что все смартфоны в России могут быть отключены в рамках «кибервойны», развернутой странами Запада, сообщает НСН.
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