«Вселяет надежду»: Apple выплатила 906 миллионов рублей в бюджет России

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, деньги уже поступили в бюджет, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Клименко считает, что юридические каналы продолжают работу.

«Удивительно, что несмотря на все наши сложности в отношениях юридические каналы продолжают работать. Это дает надежду на нормализацию отношений в будущем. На судебные победы, как и на поражения, мы можем рассчитывать. Все, что касается финансовых историй, мы иногда получаем. С Google получали несколько раз. Если касается политических решений, разблокировки или еще чего-то, то там все предельно плохо», - сказал Клименко.

Собеседник НСН отметил, что Apple погасило штраф из денег, которые приносило ей российское представительство.

«Здесь же было официальное представительство, возможно, там остались деньги. Не думаю, что там были противозаконные операции из-за отключения SWIFT», - предположил Клименко.