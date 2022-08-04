«Замена службы в армии»: ФСБ снижает требования к поступающим на службу

В ФСБ есть должности, которые не требуют высшего образования. заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран подразделения антитеррора «Альфы» полковник Александр Михайлов.

Ранее в ФСБ подготовили указ, согласно которому для поступления на службу в ведомство кандидатам больше не понадобится иметь диплом о высшем образовании, а также проходить срочную службу в армии. Ветеран спецслужб заявил, что эта тема назрела давно.

«Много технических, оперативных должностей на которых вполне могут работать люди, которые не имеют высшего образования. Когда я пришел на службу, у нас работали фронтовики, у которых не было высшего образования, но опыт, который они накопили в период службы в Великую отечественную войну был фантастический», - рассказал Михайлов.