«Замена службы в армии»: ФСБ снижает требования к поступающим на службу
Есть очень много талантливых людей, которые по разным обстоятельствам не смогли поступить в высшие учебные заведения, сказал НСН ветеран «Альфы», полковник Александр Михайлов.
В ФСБ есть должности, которые не требуют высшего образования. заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран подразделения антитеррора «Альфы» полковник Александр Михайлов.
Ранее в ФСБ подготовили указ, согласно которому для поступления на службу в ведомство кандидатам больше не понадобится иметь диплом о высшем образовании, а также проходить срочную службу в армии. Ветеран спецслужб заявил, что эта тема назрела давно.
«Много технических, оперативных должностей на которых вполне могут работать люди, которые не имеют высшего образования. Когда я пришел на службу, у нас работали фронтовики, у которых не было высшего образования, но опыт, который они накопили в период службы в Великую отечественную войну был фантастический», - рассказал Михайлов.
Он также заметил, что некоторые идут в ФСБ для того, чтобы не служить в армии.
«Молодые люди сразу попадают на службу, заканчивают академию ФСБ, получают звания. На четвертом курсе им присваивается другое звание, у них повышается оклад. Я не вижу здесь особых проблем. Мне кажется, что не только служба в армии является инструментом воспитания человека. Есть очень много талантливых людей, которые по разным обстоятельствам не смогли поступить в высшие учебные заведения, не смогли их окончить», - подчеркнул ветеран ФСБ.
Он отметил, что при поступлении в ФСБ остались очень высокими требования по медицине, а человек с отклонениями по здоровью не поступит на службу.
«Был период, когда мы очень ужесточили прием, как следствие, мы брали только после службы в армии, чтобы был член партии, комсомолец. Время это ушло. И сейчас на определенных должностях мы можем обходиться без службы в армии и без высшего образования», - добавил Михайлов.
Ранее научный руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выходцы из ФСБ научат студентов новейшим практикам по организации и проведению информационных операций.
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