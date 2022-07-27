Исаев покинет пост зампреда Центробанка РФ

Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покинет свой пост, сообщает пресс-служба регулятора.

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«Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обязанности Исаева, а именно вопросы финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия недобросовестным практикам поделят заместители председателя ЦБ Ольга Полякова и Герман Зубарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ)

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:УвольнениеЦентробанкБанки
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