Исаев покинет пост зампреда Центробанка РФ
Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покинет свой пост, сообщает пресс-служба регулятора.
«Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обязанности Исаева, а именно вопросы финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия недобросовестным практикам поделят заместители председателя ЦБ Ольга Полякова и Герман Зубарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ)
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