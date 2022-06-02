Кремль подтвердил отставку советника Путина, зятя Ельцина Юмашева
Валентин Юмашев уже месяц не исполняет обязанности советника президента России на общественных началах, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Юмашев ушёл по собственному желанию.
По словам пресс-секретаря президента, отставка была документально формализована, однако такие вещи «широко не публикуются». Ранее об уходе Юмашева с поста советника Путина ещё в апреле сообщила заместитель главы «Ельцин-центра» в Екатеринбурге Людмилы Телень.
Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента РФ Бориса Ельцина в 1997-1998 годах. Он женат на младшей дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Советником главы государства на общественных началах Юмашев стал в августе 1998 года.
На днях стало известно, что председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оставил пост главы факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Журналист Светлана Сорокина отказалась продлевать контракт с медиадепартаментом Высшей школы экономики. Она не согласилась с назначением нового главы этого подразделения – телеведущего ВГТРК Эрнеста Мацкявичюса.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов подписал заявление Анастасии Татуловой об уходе с должности общественного представителя и защитника интересов малого и среднего бизнеса.
Кроме того, в СМИ появились сообщения о проверке на предмет коррупционных нарушений Анатолия Чубайса. Бывший глава «Роснано» в марте ушёл с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, после чего уехал за границу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru