Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

По её словам, сейчас важно поддержать действующего главу государства, так как в такое непростое время «только с таким верховным главнокомандующим» можно достичь поставленных целей.

Также о желании оставить подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

Кроме того, о поддержке Путина рассказала ещё одна победительница Олимпиады Анастасия Татарева.

«Я буду говорить от лица спортсменки... для спортсменов наш лидер делает очень многое и продолжает защищать их честь», – отметила она.

Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

