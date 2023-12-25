Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2024 году, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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По её словам, сейчас важно поддержать действующего главу государства, так как в такое непростое время «только с таким верховным главнокомандующим» можно достичь поставленных целей.

Также о желании оставить подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

Кроме того, о поддержке Путина рассказала ещё одна победительница Олимпиады Анастасия Татарева.

«Я буду говорить от лица спортсменки... для спортсменов наш лидер делает очень многое и продолжает защищать их честь», – отметила она.

Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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