«У нас елки»: Как Золотовицкий, Шаман и Кологривый примеряли роль Деда Мороза

«Она сидела в инвалидном кресле, смотрела на нас своими огромными глазами и улыбалась так, как только могут улыбаться дети. Ей очень хотелось понравиться Деду Морозу, чтобы он исполнил все ее желания. А Дед Мороз слушал ее и плакал, прячась за бородой... Эту девочку я запомнил навсегда», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Схожая ситуация была и у актера Никиты Кологривого, который в 2024 году возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске». В начале года он рассказал в программе НТВ «Однажды…», что, еще учась в институте, тоже подрабатывал Дедом Морозов в праздники. При этом актер уточнил, что в отдельных случаях у него могло быть и по 15 заказов в день.

Как сообщил в беседе с BFM.ru ректор школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, ему однажды тоже довелось примерить шубу Деда Мороза, однако это было не в студенчестве, а уже непосредственно в период профессиональной деятельности.

«Про русских актеров так говорят. Их зовут в Голливуд сниматься, а они говорят: нет, мы не можем, у нас елки. И меня это не минуло, пусть и было один раз в жизни. Я был Дедом Морозом в Московском художественном театре», - рассказал он.

По признанию Золотовицкого, ему бы не хотелось повторять подобный опыт, прежде всего, из-за достаточно жаркого костюма. Кроме того, тогда на празднике присутствовали дети его знакомых, которые узнавали его.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ДЕДУШКА

Если актерам по долгу профессии часто выпадает возможность вернуться к роли Деда Мороза, то представители мира шоу-бизнеса сталкиваются с этим в своей работе чуть реже. Надеть костюм они могут на корпоративах, однако предоставить такую услугу готовы далеко не многие.

Самым дорогим Дедом Морозов на предстоящих праздниках стал народный артист России Филипп Киркоров. В ходе шоу «Кстати» на VK Видео он заявил, что готов провести новогодний корпоратив в образе Деда Мороза за гонорар, превышающий 12 миллионов рублей. Как уточнил певец, у него уже есть пять подобных заказов. Помимо появления в костюме в пакет входит исполнение песни Viva la Diva и поздравление для детей.