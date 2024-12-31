«У нас елки»: Как Золотовицкий, Шаман и Кологривый примеряли роль Деда Мороза
В 2024 году Филипп Киркоров стал одним из немногих артистов, который готов выступить в образе Деда Мороза на новогодних корпоративах.
Главного волшебника Нового года Деда Мороза ежегодно ждут в каждом доме, что неизменно рождает спрос на аниматоров с бородой из ваты. В разные годы их на себя примеряли многие известные актеры и представители шоу-бизнеса.
ОТ ШАМАНА ДО КОЛОГРИВОГО
В декабре 2023 года певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить с наступающим праздником маленьких пациентов Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Они пообщались с детьми, спели им праздничную песню «В лесу родилась елочка» и подарили подарки.
Для многих артистов, известных сегодня, роль Деда Мороза стала подработкой в период студенчества. Подобный опыт, к примеру, есть за плечами певца Стаса Костюшкина. По признанию артиста, однажды маленький мальчик, которого он пришел поздравлять, испугался певца в образе, стал плакать и спрятался под диван. Позже ребенок, также не прекращая плакать, все же прочитал стишок и получил свой подарок.
Аналогичный опыт подработки был и актера Петра Федорова. По его словам, он, еще будучи студентом, приехал поздравлять девочку в костюме Деда Мороза, и уже на месте узнал, что у ребенка церебральный паралич.
«Она сидела в инвалидном кресле, смотрела на нас своими огромными глазами и улыбалась так, как только могут улыбаться дети. Ей очень хотелось понравиться Деду Морозу, чтобы он исполнил все ее желания. А Дед Мороз слушал ее и плакал, прячась за бородой... Эту девочку я запомнил навсегда», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Схожая ситуация была и у актера Никиты Кологривого, который в 2024 году возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске». В начале года он рассказал в программе НТВ «Однажды…», что, еще учась в институте, тоже подрабатывал Дедом Морозов в праздники. При этом актер уточнил, что в отдельных случаях у него могло быть и по 15 заказов в день.
Как сообщил в беседе с BFM.ru ректор школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, ему однажды тоже довелось примерить шубу Деда Мороза, однако это было не в студенчестве, а уже непосредственно в период профессиональной деятельности.
«Про русских актеров так говорят. Их зовут в Голливуд сниматься, а они говорят: нет, мы не можем, у нас елки. И меня это не минуло, пусть и было один раз в жизни. Я был Дедом Морозом в Московском художественном театре», - рассказал он.
По признанию Золотовицкого, ему бы не хотелось повторять подобный опыт, прежде всего, из-за достаточно жаркого костюма. Кроме того, тогда на празднике присутствовали дети его знакомых, которые узнавали его.
САМЫЙ ДОРОГОЙ ДЕДУШКА
Если актерам по долгу профессии часто выпадает возможность вернуться к роли Деда Мороза, то представители мира шоу-бизнеса сталкиваются с этим в своей работе чуть реже. Надеть костюм они могут на корпоративах, однако предоставить такую услугу готовы далеко не многие.
Самым дорогим Дедом Морозов на предстоящих праздниках стал народный артист России Филипп Киркоров. В ходе шоу «Кстати» на VK Видео он заявил, что готов провести новогодний корпоратив в образе Деда Мороза за гонорар, превышающий 12 миллионов рублей. Как уточнил певец, у него уже есть пять подобных заказов. Помимо появления в костюме в пакет входит исполнение песни Viva la Diva и поздравление для детей.
Однако Telegram-канал Mash уточнил, что еще в начале ноября 2024 года Киркоров запрашивал за корпоратив 15 миллионов рублей, однако цену пришлось снизить на фоне снижения числа заказов. Вместе с тем гонорар Киркорова за обычный корпоратив без праздничного образа составит 10 миллионов рублей.
В свою очередь известный продюсер и шоумен Сергей Дворцов отметил, что Киркоров не единственный, кто готов на подобный эксперимент.
«Кроме Филиппа Киркорова, мог бы Гоша Куценко. Насколько я знаю, Дава еще. Мне кажется, больше подобных звезд российской эстрады нет», — сообщил он в беседе с порталом «Страсти».
Ряд артистов готовы предстать в образе Деда Мороза исключительно для своих детей. К примеру, певец Сергей Лазарев уже сообщил, что в предстоящую новогоднюю ночь наденет на себя костюм, чтобы порадовать дочь Аню, которой в этом году исполнилось шесть лет, передает «Радиоточка НСН».
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