Иосиф Пригожин написал стихотворение про «пестик Шкурова»

Стихотворение, пестрящее оскорблениями в адрес Сергея Шнурова, на своей странице в Instagram опубликовал продюсер Иосиф Пригожин. В нем он, в частности, называет известного музыканта Шкуровым, вспоминает про его «голый пестик» и умение «лизать».

Напомним, конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после заявления Иосифа Пригожина о том, что даже самые популярные звезды шоу-бизнеса из-за отмены выступлений в связи с распространением COVID-19 оказались практически в бедственном положении. Сергей Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, упомянув в опубликованном на эту тему стихотворении жену Иосифа Пригожина — певицу Валерию.

В ответ на это продюсер заявил, что Шнурову не удастся избежать «мужского разговора».