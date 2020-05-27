Иосиф Пригожин написал стихотворение про «пестик Шкурова»
Стихотворение, пестрящее оскорблениями в адрес Сергея Шнурова, на своей странице в Instagram опубликовал продюсер Иосиф Пригожин. В нем он, в частности, называет известного музыканта Шкуровым, вспоминает про его «голый пестик» и умение «лизать».
Напомним, конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся после заявления Иосифа Пригожина о том, что даже самые популярные звезды шоу-бизнеса из-за отмены выступлений в связи с распространением COVID-19 оказались практически в бедственном положении. Сергей Шнуров резко отреагировал на высказывание продюсера, упомянув в опубликованном на эту тему стихотворении жену Иосифа Пригожина — певицу Валерию.
В ответ на это продюсер заявил, что Шнурову не удастся избежать «мужского разговора».
Однако и на этом инцидент не был исчерпан. Позже в СМИ появились сообщения о том, что Сергей Шнуров в своем Instagram выложил снимок экрана телефона с сообщением, в котором некто, используя нецензурную лексику, угрожает ему встречей, поскольку Шнуров его «серьезно разозлил». Судя по стихам, которыми артист сопроводил фото, автором сообщения он считает продюсера Иосифа Пригожина, подчеркивает Ura.ru.
«Все приличия отбросив, пишет мне письмо Иосиф. Я читаю, непохоже, чтобы так писал Пригожин», - написал экс-лидер группы «Ленинград», назвав адресанта эпистолы «жлобом», «фигляром» и «инициативным дурнем».
В эфире НСН Иосиф Пригожин рассказал, что послужило почвой для этого скандала, и заявил, что не посылал Шнурову это смс-сообщений.
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